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У Молдові почалися перебої зі світлом через ракетний удар РФ по Україні

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 14:10
У Молдові почалися перебої зі світлом через ракетний удар РФ по Україні
Getty Images

У деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Про це, як повідомляє Newsmaker, заявив віцепрем’єр Андрей Спину, пише "Європейська правда"

"Після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години у нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада", - написав він. 

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Спину додав, що оператор мережі працює над відновленням постачання та пообіцяв згодом доповнити інформацію. 

Читачі повідомляють виданню, що світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї. 

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Теми: МолдоваенергетикаУкраїнавійна
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