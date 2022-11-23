В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине

В некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Об этом, как сообщает Newsmaker, заявил вице-премьер Андрей Спыну, пишет "Европейская правда".

"После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября", - написал он.

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Спину добавил, что оператор сети работает над восстановлением поставок и пообещал позже дополнить информацию.

Читатели сообщают изданию, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.

15 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Молдове также частично пропал свет.