Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 14:10
В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине

В некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Об этом, как сообщает Newsmaker, заявил вице-премьер Андрей Спыну, пишет "Европейская правда"

"После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября", - написал он. 

Реклама:

Спину добавил, что оператор сети работает над восстановлением поставок и пообещал позже дополнить информацию. 

Читатели сообщают изданию, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье. 

15 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Молдове также частично пропал свет

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МолдоваэнергетикаУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: