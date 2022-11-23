По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко
Середа, 23 листопада 2022, 14:15
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі обстріли по всьому Києву призупинено водопостачання.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити".
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Деталі: Столичний мер попросив також киян запастись водою.
Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.
Цьому передувало: У Києві є влучання в інфраструктурний об'єкт, також пошкоджено двоповерхову будівлю – щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.
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