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По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 14:15
По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: FACEBOOK-СТОРІНКА МЕРА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі обстріли по всьому Києву призупинено водопостачання.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити".

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Деталі: Столичний мер попросив також киян запастись водою.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.

Цьому передувало: У Києві є влучання в інфраструктурний об'єкт, також пошкоджено двоповерхову будівлю – щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.

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Теми: Київ
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