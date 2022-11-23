По всьому Києву призупинили водопостачання – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі обстріли по всьому Києву призупинено водопостачання.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити".

Деталі: Столичний мер попросив також киян запастись водою.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.

Цьому передувало: У Києві є влучання в інфраструктурний об'єкт, також пошкоджено двоповерхову будівлю – щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.