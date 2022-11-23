По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко
Среда, 23 ноября 2022, 15:15
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских обстрелов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить".
Детали: Столичный мэр попросил также киевлян запастись водой.
Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян.
Этому предшествовало: В Киеве есть попадание в инфраструктурный объект, также повреждено двухэтажное здание – по меньшей мере, один человек погиб и один пострадал.