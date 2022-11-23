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По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 14:15
По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ МЭРА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских обстрелов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить".

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Детали: Столичный мэр попросил также киевлян запастись водой.

Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян.

Этому предшествовало: В Киеве есть попадание в инфраструктурный объект, также повреждено двухэтажное здание – по меньшей мере, один человек погиб и один пострадал.

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Темы: Киев
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