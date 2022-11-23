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Чернігівщина, Одещина та Кіровоградщина - без світла

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 16:02
ФОТО PIXABAY.CO

Чернігівська, Одеська та Кіровоградська області знеструмлені через ракетні удари ворога по об’єктах енергетикиі.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, голова Одеської ОВА Максим Марченко, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Деталі: Чаус повідомив, що ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно влада розгортає "Пункти незламності".

За словами Марченка, про будь які зміни в роботі електромереж будемо інформувати додатково.

Пряма мова Райковича: "Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла.

Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно - відновлювальні роботи".

Нагадаємо: Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України. Вони триватимуть протягом доби.

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