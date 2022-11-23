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Черниговская, Одесская и Кировоградская области - без света

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 16:02
ФОТО PIXABAY.CO

Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики,.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Одесской ОВА Максим Марченко, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Детали: Чаус сообщил, что ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Одновременно власть разворачивает "Пункты несокрушимости".

По словам Марченко, о любых изменениях в работе электросетей будут информировать дополнительно.

Прямая речь Райковича: "Вражеские прилеты по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света.

Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно - восстановительные работы".

Напомним: Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины. Они будут продолжаться в течение суток.

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