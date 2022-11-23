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Санду про відключення електроенергії: Росія занурила Молдову у пітьму

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 15:52
Санду про відключення електроенергії: Росія занурила Молдову у пітьму
Мая Санду, Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

Про це Санду написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Росія занурила Молдову у пітьму. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисне вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови має бути у напрямку вільного світу", - зазначила Мая Санду.

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23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Читачі повідомили виданню Newsmaker, що світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї. 

Санду пообіцяла, що подачу електроенергії відновлять. Над цим працюють відповідні державні установи.

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Теми: МолдоваенергетикаРосіявійна
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