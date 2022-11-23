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Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 15:52
Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму
Майа Санду, Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

Об этом Санду написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Майя Санду.

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23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Читатели сообщили изданию Newsmaker, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье. 

Санду пообещала, что подачу электроэнергии восстановят. Над этим работают соответствующие государственные учреждения.

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Темы: МолдоваэнергетикаРосcиявойна
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