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У середу РФ випустила по Україні 7 десятків ракет, ППО збила 51

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 16:20
У середу РФ випустила по Україні 7 десятків ракет, ППО збила 51
зображення Повітряних сил

Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

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Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря".

Деталі: Загалом, за даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

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Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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