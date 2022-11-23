В среду РФ выпустила по Украине 7 десятков ракет, ПВО сбила 51
Противовоздушная оборона сбила 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".
Детали: Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны.
Кроме того, на юге страны уничтожено пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет".