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В среду РФ выпустила по Украине 7 десятков ракет, ПВО сбила 51

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 17:20

Противовоздушная оборона сбила 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".

Детали: Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, на юге страны уничтожено пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет".

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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