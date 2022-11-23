Молдова викликала посла Росії через відключення світла

До МЗС Молдови викликали посла Росії надати роз’яснення у зв’язку з відключенням електроенергії після атак РФ по енергоінфраструктурі України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

Попеску зазначив у своєму Twitter, що атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України знову залишили Молдову у темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС Молдови.

"Я доручив викликати посла Росії для пояснень", - повідомив Попеску.

23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

ВІДЕО ДНЯ

15 листопада після ракетних ударів РФ по Україні у Молдові також частково зникло світло.