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Молдова викликала посла Росії через відключення світла

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 17:38

До МЗС Молдови викликали посла Росії надати роз’яснення у зв’язку з відключенням електроенергії після атак РФ по енергоінфраструктурі України. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

Попеску зазначив у своєму Twitter, що атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України знову залишили Молдову у темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включаючи Кишинів та будівлю МЗС Молдови. 

"Я доручив викликати посла Росії для пояснень", - повідомив Попеску.

23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї. 

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

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15 листопада після ракетних ударів РФ по Україні у Молдові також частково зникло світло. 

Теми: МолдоваРосіявійнадипломатичні відносини
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