Молдова вызвала посла России из-за отключения света

В МИД Молдовы вызвали посла России дать разъяснения в связи с отключением электроэнергии после атак РФ по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, пишет "Европейская правда".

Попеску отметил в своем Twitter, что атаки России по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы.

Реклама:

"Я поручил вызвать посла России для объяснений", - сообщил Попеску.

23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

15 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Молдове также частично исчез свет.