Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова вызвала посла России из-за отключения света

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 17:38

В МИД Молдовы вызвали посла России дать разъяснения в связи с отключением электроэнергии после атак РФ по энергоинфраструктуре Украины. 

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, пишет "Европейская правда".

Попеску отметил в своем Twitter, что атаки России по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы. 

"Я поручил вызвать посла России для объяснений", - сообщил Попеску.

23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье. 

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

ВИДЕО ДНЯ

15 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Молдове также частично исчез свет. 

Темы: МолдоваРосcиявойнадипломатические отношения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам: Дальше будет полное уничтожение

НАБУ объявило в розыск народного депутат Волынца

фото Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду

Все новости...
Молдова
Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму
В Молдове начались перебои со светом из-за ракетного удара РФ по Украине
Германия предоставит Молдове дополнительную помощь для украинских беженцев и инфраструктуры
Последние новости
15:58
В ЕС не договорились о пределе цены на российскую нефть
15:52
Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева
15:51
В Харькове заработало метро
15:50
Разведка пока не видит, чтобы россияне массово завозили химоружие в Украину
15:09
Путин верит, что Россия "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта
15:03
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
14:50
НБУ и банки принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества
14:34
За рубежом базовую подготовку уже прошли более 7 тысяч украинских бойцов
14:27
Власти показали последствия ракетного удара по Вышгороду, где погибли 5 человек
14:05
Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных держателям карт других банков
Все новости...