Ракетний удар РФ 23 листопада: загинуло 6 українців, 36 поранено - поліція

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Взагалі по Україні на даний моменти ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 отримали поранення.

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Це що стосується лише обідніх обстрілів ворогом нашої країни".

Нагадаємо: 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла і води.