Спецпризначенці знищили "Джавеліном" ворожу БМП разом з піхотою на броні

Спецпризначенці Служби безпеки знищили ворожу російську БМП разом з піхотою, яка перебувала на броні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Під час чергового невдалого штурму наших передових позицій, окупанти спробували відступити з поля бою на БМП-2. Візуально лише на її бортах перебувало до 12 осіб.

Специ ЦСО "А" СБУ знищили ціль "Джавеліном" на дистанції майже 4 км".

Деталі: У відомстві зазначають, що розбиті окупанти вдруге викликали евакуаційний транспорт: "Але скільки б вони не кидали техніки в бій – вона вся буде спалена".