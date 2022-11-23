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Спецпризначенці знищили "Джавеліном" ворожу БМП разом з піхотою на броні

Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 16:19
Спецпризначенці знищили Джавеліном ворожу БМП разом з піхотою на броні

Спецпризначенці Служби безпеки знищили ворожу російську БМП разом з піхотою, яка перебувала на броні.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Під час чергового невдалого штурму наших передових позицій, окупанти спробували відступити з поля бою на БМП-2. Візуально лише на її бортах перебувало до 12 осіб.

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Специ ЦСО "А" СБУ знищили ціль "Джавеліном" на дистанції майже 4 км".

Деталі: У відомстві зазначають, що розбиті окупанти вдруге викликали евакуаційний транспорт: "Але скільки б вони не кидали техніки в бій – вона вся буде спалена".

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Теми: СБУ
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