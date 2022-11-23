Спецназовцы уничтожили "Джавелином" вражескую БМП вместе с пехотой на броне

Спецназовцы Службы безопасности уничтожили вражескую российскую БМП вместе с пехотой, которая находилась на броне.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Во время очередного неудачного штурма наших передовых позиций, оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2. Визуально только на ее бортах находилось до 12 человек.

Спецы ЦСО "А" СБУ уничтожили цель "Джавелином" на дистанции почти 4 км".

Детали: В ведомстве отмечают, что разбитые оккупанты второй раз вызвали эвакуационный транспорт: "Но сколько бы они не бросали техники в бой - она вся будет сожжена".