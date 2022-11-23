Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецназовцы уничтожили "Джавелином" вражескую БМП вместе с пехотой на броне

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 17:19

Спецназовцы Службы безопасности уничтожили вражескую российскую БМП вместе с пехотой, которая находилась на броне.

Источник: пресс-служба СБУ 

Дословно: "Во время очередного неудачного штурма наших передовых позиций, оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2. Визуально только на ее бортах находилось до 12 человек.

Спецы ЦСО "А" СБУ уничтожили цель "Джавелином" на дистанции почти 4 км".

Детали: В ведомстве отмечают, что разбитые оккупанты второй раз вызвали эвакуационный транспорт: "Но сколько бы они не бросали техники в бой - она вся будет сожжена".

Темы: СБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Из плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам: Дальше будет полное уничтожение

Все новости...
СБУ
СБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов
На Харьковщине СБУ разоблачила железнодорожников, которые помогали врагу
СБУ задержала пособника РФ, который "выбивал голоса" из херсонцев на "референдуме"
Последние новости
16:39
Посмертно донором печени стал 17-летний парень: в Охматдете спасли девушку с врожденной болезнью
16:02
МАГАТЭ продвинулась в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, но не определилась, кто ее обстреливает
16:01
фото"Нас спас камень в почках": российская ракета попала в дом редакторки новостей УП под Киевом
16:00
Питание ЗАЭС возобновлено, еще три АЭС запускают энергоблоки
16:00
Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках остановить Путина
15:59
Из плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного
15:58
В ЕС не договорились о пределе цены на российскую нефть
15:52
Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева
15:51
В Харькове заработало метро
15:50
Разведка пока не видит, чтобы россияне массово завозили химоружие в Украину
Все новости...