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Опозиція внесла в парламент Сербії проект санкцій проти Росії

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 17:20

Віцеспікер парламенту Сербії Борко Стефанович з опозиційної Партії свободи і справедливості повідомив, що направив до комітету із закордонних справ пропозицію про ухвалення резолюції щодо гармонізації зовнішньої політики Сербії з політикою Євросоюзу, в якій пропонується запровадити пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

"Ми - єдиний кандидат на вступ в ЄС, який не запроваджував обмежувальних заходів щодо Росії. Ми наражаємо себе на реальну небезпеку знову опинитися в ізоляції", — сказав Стефанович на пресконференції у середу.

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Як він пояснив, країні загрожує реальна небезпека того, що понад 10 тисяч компаній опиняться у складній ситуації, поставивши під загрозу 300 тисяч працівників, зайнятих у компаніях із ЄС, а також торговельний обмін із Євросоюзом, який становить 60% загального обсягу зовнішньої торгівлі.

За словами Стефановича, Сербія не повинна виявитися "по той бік віртуального Берлінського муру, який відновлюють".

На його думку, запровадження пакету санкцій не загрожуватиме Росії, "він буде скромного масштабу", але якщо цього не станеться, політичні та економічні відносини з ЄС ускладняться.

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Він повідомив, що до кінця листопада проєкт резолюції буде представлений комітету із закордонних справ, головою якого він є. Стефанович сподівається, що документ опиниться на розгляді парламенту.

"Ми маємо допомогти нашій власній країні уникнути небезпеки ізоляції. В силу своєї честі та інтересів Сербія не може залишатися осторонь і вдавати, що не бачить змін, що відбуваються. Ми повинні слідувати не емоціям, а інтересам", - сказав Стефанович.

Сербія та її президент Александар Вучич утримуються від запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні. Однак, підтримати санкції для Сербії означає приєднання країни до ЄС та рух вперед до розвитку. 

При цьому президент Вучич намагається вести подвійну гру і з колективним Заходом, і з РФ, і з населенням країни. Більше читайте у статті. Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ.

Теми: РосіяСербія
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