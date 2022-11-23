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Оппозиция внесла в парламент Сербии проект санкций против России

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 18:20

Вицеспикер парламента Сербии Борко Стефанович из оппозиционной Партии свободы и справедливости сообщил, что направил в комитет по иностранным делам предложение о принятии резолюции по гармонизации внешней политики Сербии с политикой Евросоюза, в которой предлагается ввести пакет санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

"Мы - единственный кандидат на вступление в ЕС, который не вводил ограничительные меры в отношении России. Мы подвергаем себя реальной опасности снова оказаться в изоляции", - сказал Стефанович на пресс-конференции в среду.

Как он пояснил, стране грозит реальная опасность того, что более 10 тысяч компаний окажутся в сложной ситуации, поставив под угрозу 300 тысяч работников, занятых в компаниях из ЕС, а также торговый обмен с Евросоюзом, который составляет 60% от общего объема внешней торговли.

По словам Стефановича, Сербия не должна оказаться "по ту сторону виртуальной Берлинской стены, которую восстанавливают".

По его мнению, введение пакета санкций не будет угрожать России, "он будет скромного масштаба", но если этого не произойдет, политические и экономические отношения с ЕС усложнятся.

Он сообщил, что до конца ноября проект резолюции будет представлен комитету по иностранным делам, главой которого он является. Стефанович надеется, что документ окажется на рассмотрении парламента.

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"Мы должны помочь нашей собственной стране избежать опасности изоляции. В силу своей чести и интересов Сербия не может оставаться в стороне и делать вид, что не видит происходящих изменений. Мы должны следовать не эмоциям, а интересам", - сказал Стефанович.

Сербия и ее президент Александар Вучич воздерживаются от введения санкций против России из-за войны в Украине. Однако поддержать санкции для Сербии означает присоединение страны к ЕС и движение вперед к развитию.

При этом президент Вучич пробует вести двойную игру и с коллективным Западом, и с РФ, и с населением страны. Больше читайте в статье: Принуждение к санкциям: почему Сербии все сложнее придерживаться нейтралитета в пользу РФ.

Темы: РосcияСербия
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