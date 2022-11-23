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Затримали коригувальника масованого ракетного удару по об’єктах Харкова - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 18:44
фото СБУ

Служба безпеки України встановила місцезнаходження і затримала ще одного ворожого коригувальника у ході контрдиверсійних заходів у звільнених районах сходу України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, повідомляє спецслужба.

За вказівкою ворога він переїхав до Харкова для збору інформації про місця розташування підрозділів Сил оборони, військових та важливих об’єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах.

Отримані відомості передавав через "зв’язкового". Ним виявився бойовик терористичної організації "ДНР", який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об’єкта.

За адними прокуратури, впродовж вересня - жовтня 2022 року, коригувальник за допомогою месенджера передавав представникам силового крила "ДНР" інформацію про місце дислокації підрозділів ЗСУ, а також української військової техніки на території Харківської області.

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Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

 

Затриманому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Суд обрав коригувальнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУХарківська областьколаборація
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