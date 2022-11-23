Задержан корректировщик массированного ракетного удара по объектам Харькова - СБУ

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала еще одного вражеского корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, соратником захватчиков оказался житель Донецкой области, сообщает спецслужба.

По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местах расположения подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где осуществлял фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который входил в состав оккупационной группировки на восточном направлении.

Для коммуникации использовали заранее отработанный Телеграмм-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием прилегающей территории объекта.

По данным прокуратуры, в течение сентября - октября 2022 года, корректировщик с помощью мессенджера передавал представителям силового крыла "ДНР" информацию о месте дислокации подразделений ВСУ, а также украинской военной техники на территории Харьковской области.

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Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами.

Задержанному объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.