Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержан корректировщик массированного ракетного удара по объектам Харькова - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 17:44
Задержан корректировщик массированного ракетного удара по объектам Харькова - СБУ
фото СБУ

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала еще одного вражеского корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, соратником захватчиков оказался житель Донецкой области, сообщает спецслужба.

Реклама:

По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местах расположения подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где осуществлял фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который входил в состав оккупационной группировки на восточном направлении.

Для коммуникации использовали заранее отработанный Телеграмм-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием прилегающей территории объекта.

ВИДЕО ДНЯ

По данным прокуратуры, в течение сентября - октября 2022 года, корректировщик с помощью мессенджера передавал представителям силового крыла "ДНР" информацию о месте дислокации подразделений ВСУ, а также украинской военной техники на территории Харьковской области.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами.

 

Задержанному объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУХарьковская областьколлаборационизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: