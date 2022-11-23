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У новому пакеті США - зброя і боєприпаси, зокрема для NASAMS

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 17:54

У новому пакеті військової допомоги США на $400 млн - зброя, боєприпаси та засоби ППО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковану Держдепом заяву.

Блінкен зазначив, що за дорученням президента Джо Байдена дає згоду на виділення 26-го з серпня 2021 року пакету військової допомоги для України.

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Пакет на 400 мільйонів доларів включає додаткове озброєння, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони із запасів Міністерства оборони США, додав глава дипломатії США.

У Пентагоні згодом деталізували, що пакет включає:

• Додаткові боєприпаси для NASAMS;
• 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;
• Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);
• 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;
• Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);
• 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
• Понад 100 легких тактичних машин;
• понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
• Понад 200 генераторів;
• Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

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Таким чином загальна військова допомога США для України досягне 19,7 млрд доларів з від початку роботи адміністрації Джо Байдена.

Президент США Джо Байден 23 листопада доручив Держдепартаменту надати Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги.

Блінкен раніше пообіцяв, що США продовжать підтримувати Україну на тлі ракетних обстрілів РФ.

Теми: СШАзброя
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