В новом пакете США – оружие, боеприпасы и средства ПВО

В новом пакете военной помощи США на $400 млн – оружие, боеприпасы и средства ПВО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное Госдепом заявление.

Блинкен отметил, что по поручению президента Джо Байдена дает согласие на выделение 26-го с августа 2021 года пакета военной помощи для Украины.

Пакет на 400 миллионов долларов включает в себя дополнительное вооружение, боеприпасы и средства противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США, добавил глава дипломатии США.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигнет 19,7 млрд долларов с начала работы администрации Джо Байдена.

Президент США Джо Байден 23 ноября поручил Госдепартаменту предоставить Украине военной помощи на 400 миллионов долларов.

Блинкен пообещал, что США продолжат поддерживать Украину на фоне ракетных обстрелов РФ.