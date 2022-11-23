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У Херсоні під час артобстрілу загинув літній чоловік

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 17:59

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу 23 листопада загинув 73-річний чоловік. 

Джерело: заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Херсон. Ворог продовжує тероризувати місто. Окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 73 роки".

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Нагадаємо: Після повернення Херсона під контроль України з 11 листопада російські загарбники регулярно обстрілюють цей обласний центр та прилеглі території.

Теми: Херсонвійна
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