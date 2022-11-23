У Херсоні під час артобстрілу загинув літній чоловік
Середа, 23 листопада 2022, 18:59
У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу 23 листопада загинув 73-річний чоловік.
Джерело: заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "Херсон. Ворог продовжує тероризувати місто. Окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 73 роки".
Нагадаємо: Після повернення Херсона під контроль України з 11 листопада російські загарбники регулярно обстрілюють цей обласний центр та прилеглі території.
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