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В Херсоне во время артобстрела погиб пожилой мужчина

Елена РощинаСреда, 23 ноября 2022, 18:59

В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов 23 ноября погиб 73-летний мужчина.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 года".

Напомним: После возвращения Херсона под контроль Украины с 11 ноября российские захватчики регулярно обстреливают этот областной центр и близлежащие территории.

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Темы: Херсонвойна
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