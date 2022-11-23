В Херсоне во время артобстрела погиб пожилой мужчина

В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов 23 ноября погиб 73-летний мужчина.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 года".

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Напомним: После возвращения Херсона под контроль Украины с 11 ноября российские захватчики регулярно обстреливают этот областной центр и близлежащие территории.