В Херсоне во время артобстрела погиб пожилой мужчина
Среда, 23 ноября 2022, 17:59
В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов 23 ноября погиб 73-летний мужчина.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 года".
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Напомним: После возвращения Херсона под контроль Украины с 11 ноября российские захватчики регулярно обстреливают этот областной центр и близлежащие территории.