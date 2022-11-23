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Залужний: Від безсилля росіяни воюють із лікарнями, мирним населенням та немовлятами

Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 19:43
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, GETTY IMAGES

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відреагував на обстріли окупантів 23 листопада, за його словами, росіяни воюють із немовлятами та мирними громадянами.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави.

Будучи неспроможним здолати Збройні сили, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр").

Силами і засобами Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Деталі: За словами Залужного, тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.

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Він подякуваа військовослужбовцям: "Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого".

Також головнокомандувач подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО: "Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України".

Теми: обстрілЗалужнийвійна
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