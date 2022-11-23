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Залужный: От бессилия россияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 18:43
Залужный: От бессилия россияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, GETTY IMAGES

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный отреагировал на обстрелы оккупантов 23 ноября, по его словам, россияне воюют с младенцами и мирными гражданами.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства.

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Будучи не в состоянии преодолеть Вооруженные силы, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами.

Во время сегодняшней атаки враг осуществил 67 пусков крылатых ракет воздушного ("Х-101/Х-555") и морского базирования ("Калибр").

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожено 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

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Детали: По словам Залужного, только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено.

Он поблагодарил военнослужащих: "То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного".

Также главнокомандующий поблагодарил стран-партнеров за предоставленные системы ПВО и ПРО: "Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины".

Темы: обстрелЗалужныйвойна
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