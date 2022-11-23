Венеційська комісія дала рекомендації для покращення реформи КСУ

Венеційська комісія дала рекомендації для покращення законопроєкту про відбір суддів Конституційного суду України, ухвалення якого є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась з висновками Венеційської комісії.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №7662 про реформу КСУ. Венеційська комісія проаналізувала його та вважає, що проєкт значною мірою сприяє виконанню рекомендацій, які містяться у попередніх висновках Венеціанської комісії.

Реклама:

У той же час комісія наголошує, що є низка рекомендацій для покращення тексту.

Зокрема, Венеційська комісія рекомендує:

- внести до проєкту положення, що передбачає часове обмеження міжнародної участі у процесі відбору суддів Конституційного суду України;

ВІДЕО ДНЯ

- передбачити певний термін повноважень для міжнародних членів Дорадчої групи експертів та їх призначення офіційним актом українського органу влади;

- спростити процедуру відбору парламентом члена Дорадчої групи експертів, щоб уникнути паралізації роботи інституції;

- передбачити можливість обрання чи призначення заступників членів (принаймні для міжнародних експертів);

- передбачити, що критерії для обрання або призначення суддів Конституційного суду повинні враховувати стандарти ґендерної рівності, можливо, з посиланням на відповідне законодавство;

- передбачити, що Дорадча група експертів надає відповідному органу, що призначає суддів, імена кандидатів, які пройшли перевірку, разом з оцінкою моральних якостей та професійної компетентності кожного кандидата. Ці оцінки повинні бути доступними для громадськості;

- методологія Дорадчої групи експертів з оцінки моральних якостей та юридичної компетентності має бути заснована на найкращій міжнародній практиці;

- передбачити у законі рішення у випадках, коли Дорадча група експертів не може погодити рішення;

- встановити терміни проведення процедури добору та подання кандидатів на посаду судді до органів, що призначають суддів;

- забезпечити, щоб рішення компетентних органів про призначення чи обрання чи про відмову у призначенні чи обранні підлягали громадському контролю;

- залучити громадянське суспільство до процесу добору кандидатів на посаду судді КСУ з метою надання інформації та зворотного зв'язку щодо кандидатів на посаду судді та моніторингу цього процесу.

Реформа Конституційного суду входить до семи критеріїв, без виконання яких неможливо почати переговори про вступ України до ЄС.

Консорціум українських аналітичних центрів та аналітиків (до складу яких входить також редактор "Європейської правди") на чолі з авторитетним Центром "Нова Європа" провів аналіз виконання "7 кроків".

Згідно з аналізом, у серпні сфера реформи КСУ була абсолютним аутсайдером, але нині почала рухатися. Експерти оцінили ситуацію на 3 з 10 балів. Детальніше читайте у статті на сайті "Європейської правди".