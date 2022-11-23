Венецианская комиссия дала рекомендации по улучшению реформы КСУ
Венецианская комиссия дала рекомендации по улучшению законопроекта об отборе судей Конституционного суда Украины, принятие которого является одним из семи требований ЕС для продвижения Украины на пути в Евросоюз.
Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с выводами Венецианской комиссии.
6 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №7662 о реформе КСУ. Венецианская комиссия проанализировала его и считает, что проект в значительной степени способствует выполнению рекомендаций, содержащихся в предварительных выводах Венецианской комиссии.
В то же время комиссия отмечает, что есть ряд рекомендаций по улучшению текста.
В частности, Венецианская комиссия рекомендует:
- внести в проект положения, предусматривающее временное ограничение международного участия в процессе отбора судей Конституционного суда Украины;
- предусмотреть срок полномочий для международных членов Консультативной группы экспертов и их назначение официальным актом украинского органа власти;
- упростить процедуру отбора парламентом члена Консультативной группы экспертов во избежание парализации работы института;
- предусмотреть возможность избрания или назначения заместителей членов (по крайней мере, для международных экспертов);
- предусмотреть, что критерии для избрания или назначения судей Конституционного суда должны учитывать стандарты гендерного равенства, возможно, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- предусмотреть, что Консультативная группа экспертов предоставляет соответствующему органу, назначающему судей, имена прошедших проверку кандидатов вместе с оценкой моральных качеств и профессиональной компетентности каждого кандидата. Эти оценки должны быть доступны общественности;
- методология Консультативной группы экспертов по оценке нравственных качеств и юридической компетентности должна быть основана на лучшей международной практике;
- предусмотреть в законе решение в случаях, когда Консультативная группа экспертов не может согласовать решение;
- установить сроки проведения процедуры отбора и представления кандидатов на должность судьи в органы, назначающие судей;
- обеспечить, чтобы решения компетентных органов о назначении или избрании или об отказе в назначении или избрании подлежали общественному контролю;
- привлечь гражданское общество к процессу отбора кандидатов на должность судьи КСУ с целью предоставления информации и обратной связи кандидатов на должность судьи и мониторинга этого процесса.
Реформа Конституционного суда входит в семь критериев, без выполнения которых невозможно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Консорциум украинских аналитических центров и аналитиков (в состав которых входит также редактор "Европейской правды") во главе с авторитетным Центром "Новая Европа" провел анализ выполнения "7 шагов".
Согласно анализу, в августе сфера реформы КСУ была абсолютным аутсайдером, но сейчас начала двигаться. Эксперты оценили ситуацию в 3 из 10 баллов. Детальнее читайте в статье на сайте "Европейской правды".