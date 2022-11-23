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ЄС може призупинити виділення частини коштів Угорщині - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 20:28

Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не змогла прийняти закони, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на джерела

Комісія бачить, що Угорщина досягла значного прогресу у вирішенні проблем, що викликають занепокоєння блоку, але деякі питання залишаються невирішеними, сказали співрозмовники видання.

Комісія все ще оцінює досягнутий прогрес, який визначить рівень утриманих коштів. Остаточне рішення про призупинення буде прийнято країнами-членами ЄС наступного місяця.

Угорщина повідомила комісію 19 листопада, що вона виконала всі свої зобов'язання по боротьбі з корупцією, заявив в середу прессекретар Міністерства юстиції Йожеф Дьордь Хорват.

Раніше депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готується затвердити виділення Угорщині коштів на загальну суму до 14,7 мільярдів євро.

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Теми: УгорщинагрошіЄС
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