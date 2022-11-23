ЄС може призупинити виділення частини коштів Угорщині - ЗМІ

Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не змогла прийняти закони, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на джерела

Комісія бачить, що Угорщина досягла значного прогресу у вирішенні проблем, що викликають занепокоєння блоку, але деякі питання залишаються невирішеними, сказали співрозмовники видання.

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Комісія все ще оцінює досягнутий прогрес, який визначить рівень утриманих коштів. Остаточне рішення про призупинення буде прийнято країнами-членами ЄС наступного місяця.

Угорщина повідомила комісію 19 листопада, що вона виконала всі свої зобов'язання по боротьбі з корупцією, заявив в середу прессекретар Міністерства юстиції Йожеф Дьордь Хорват.

Раніше депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готується затвердити виділення Угорщині коштів на загальну суму до 14,7 мільярдів євро.