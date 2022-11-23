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ЕС может приостановить выделение части средств Венгрии - СМИ

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 19:28

Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не смогла принять законы, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление верховенства права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Комиссия видит, что Венгрия достигла значительного прогресса в решении проблем, вызывающих беспокойство блока, но некоторые вопросы остаются нерешенными, сказали собеседники издания.

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Комиссия все еще оценивает достигнутый прогресс, который определит уровень удержанных средств. Окончательное решение о приостановлении будет принято странами-членами ЕС в следующем месяце.

Венгрия уведомила комиссию 19 ноября, что она выполнила все свои обязательства по борьбе с коррупцией, заявил в среду пресс-секретарь Министерства юстиции Йожеф Дьердь Хорват.

Ранее депутаты Европарламента предостерегли Еврокомиссию от разблокирования миллиардов евро для Венгрии, заявив, что премьер-министр Виктор Орбан нарушает демократические нормы.

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Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия готовится утвердить выделение Венгрии средств на общую сумму до 14,7 миллиардов евро.

Темы: ВенгрияденьгиЕС
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