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В ОП обіцяють відновити енергетичну систему протягом годин, а не доби

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 20:45
Фото ілюстративне

Українську енергетичну систему після ударів російських ракет відновлять протягом годин, а не днів чи місяців.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенко: "Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години".

Деталі: За словами заступника глави ОП, на першому етапі головним завданням для енергетиків є відновлення цілісної роботи єдиної енергосистеми України. Водночас, він утримався назвати конкретні терміни відновлення тих чи інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

Передісторія:

  • Після масованого ракетного обстрілу з боку Росії у середу значна частина українських населених пунктів залишилися без електропостачання.

Теми: Офіс президентаенергетика
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