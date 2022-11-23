В ОП обіцяють відновити енергетичну систему протягом годин, а не доби

Українську енергетичну систему після ударів російських ракет відновлять протягом годин, а не днів чи місяців.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенко: "Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години".

Реклама:

Деталі: За словами заступника глави ОП, на першому етапі головним завданням для енергетиків є відновлення цілісної роботи єдиної енергосистеми України. Водночас, він утримався назвати конкретні терміни відновлення тих чи інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

Передісторія:

Після масованого ракетного обстрілу з боку Росії у середу значна частина українських населених пунктів залишилися без електропостачання.