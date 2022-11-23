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В ОП обещают восстановить энергетическую систему в течение часов, а не суток

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 20:45
Фото иллюстративное

Украинскую энергетическую систему после ударов российских ракет восстановят в течение часов, а не дней или месяцев.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти... Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах".

Детали: По словам заместителя главы ОП, на первом этапе главной задачей для энергетиков является восстановление целостной работы единой энергосистемы Украины. В то же время, он воздержался назвать конкретные сроки восстановления тех или иных объектов энергетической инфраструктуры.

Предыстория:

  • После массированного ракетного обстрела со стороны России в среду значительная часть украинских населенных пунктов остались без электроснабжения.

Темы: Офис президентаэнергетика
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