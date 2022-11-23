Кличко: 80% киян без електро- і водопостачання

Після російської атаки 23 листопада 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Як і вся Україна, Київ був метою цієї чергової російської атаки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

У зв’язку з цим наразі 80% споживачів у столиці – без електропостачання. Приблизно така ж кількість киян – без водопостачання.

Всі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання киянам".

Деталі: За словами мера Києва, через дефіцит електроенергії наразі у столиці не курсує наземний електротранспорт.

А інтервал руху між потягами метро збільшено до 10 хвилин.

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Відновлять роботу електротранспорту після поновлення електропостачання.