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Кличко: 80% киевлян без электро- и водоснабжения

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 20:16
Кличко: 80% киевлян без электро- и водоснабжения
фото: КМДА

После российской атаки 23 ноября 80% потребителей столицы остаются без электро- и водоснабжения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Как и вся Украина, Киев был целью этой очередной российской атаки. Повреждены объекты критической инфраструктуры.

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В связи с этим сейчас 80% потребителей в столице - без электроснабжения. Примерно такое же количество киевлян - без водоснабжения.

Все коммунальные службы работают, чтобы максимально быстро восстановить и электро- и водоснабжение киевлянам".

Детали: По словам мэра Киева, из-за дефицита электроэнергии сейчас в столице не курсирует наземный электротранспорт.

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А интервал движения между поездами метро увеличен до 10 минут.

Восстановят работу электротранспорта после возобновления электроснабжения.

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