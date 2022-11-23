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Качинський: краще б Німеччина передала систему Patriot Україні, а не Польщі

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 20:25

Для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

Про це заявив голова правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю "Польському радіо", пише "Європейська правда".

"Пропозиція, безумовно, цікава. Хочу зазначити, що я висловлюю тут свою особисту думку, але вважаю, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали цю техніку українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї були б розгорнуті на заході України. Тоді це дозволило б, можливо, більш ефективно, ніж з С-300, збивати ворожі ракети", - сказав Качинський.

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З іншого боку, за його словами, це убезпечило б Польщу від таких подій, як та, що сталася в Пшеводуві, де впала ракета.

"Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом. Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру", - додав Качинський.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після падіння ракети неподалік кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити систему поблизу кордону з Україною.

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