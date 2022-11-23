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Качиньский: лучше бы Германия передала систему Patriot Украине, а не Польше

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 21:25

Для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

Об этом заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью "Польскому радио", пишет "Европейская правда".

"Предложение, безусловно, интересное. Хочу отметить, что я выражаю здесь свое личное мнение, но считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы немцы передали эту технику украинцам, обучили украинские экипажи, с условием, что батареи были бы развернуты на западе Украины. Тогда это позволило бы, возможно, более эффективно, чем с С-300, сбивать вражеские ракеты", - сказал Качиньский.

С другой стороны, по его словам, это обезопасило бы Польшу от таких событий, как то, что произошло в Пшеводуве, где упала ракета.

"В то же время, если бы россияне решили напасть на нас, это также было бы для нас защитой. Я бы считал такое решение оптимальным и таким, что показывает, что немцы делают реальное изменение отношения, а не определенный акт пропагандистского характера", - добавил Качиньский.

Напомним, Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты недалеко от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

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