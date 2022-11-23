Прем’єр Вірменії відмовився підписати ключові рішення саміту ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зучтрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії. А це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ", - заявив він у ході виступу на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ у Єревані.

Пашинян сказав, що поданий до підписання проєкт декларації ОДКБ про допомогу Вірменії недостатньо доопрацьований, і що він не готовий "у цьому вигляді підписати ці документи".

У свою чергу, генеральний секретар організації Станіслав Зась розповів, що на зустрічі обговорювались два документи. Це проєкт рішення про надання допомоги Республіці Вірменія і декларація Ради колективної безпеки ОДКБ. Обидва документи не були підписані.

Щодо документу про надання допомоги Вірменії Зась сказав, що "дано доручення доопрацювати цей документ та подати його на підписання главам держав".

Пашинян також повідомив, що на засіданні глав держав-членів ОДКБ, що відбулося у середу, було прийнято 15 рішень, за винятком двох вищезгаданих документів, відправлених на доопрацювання.

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Президент Білорусі Александр Лукашенко сказав, що вірменська сторона запропонувала поправки до документа, "але ми вирішили не приймати ці два пункти, не заглиблюватись у них".

Нагадаємо, у Єревані напередодні саміту ОДКБ у середу опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела акцію протесту проти організації та проти візиту президента РФ до країни.