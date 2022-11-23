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Премьер Армении отказался подписать ключевые решения саммита ОДКБ

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 22:04

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам прошедшей в Ереване встрече лидеров организации.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

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Пашинян сказал, что поданный к подписанию проект декларации ОДКБ о помощи Армении недостаточно доработан, и что он не готов "в этом виде подписать эти документы".

В свою очередь генеральный секретарь организации Станислав Зась рассказал, что на встрече обсуждались два документа. Это проект решения о предоставлении помощи Республике Армения и декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ. Оба документа не были подписаны.

Относительно документа о предоставлении помощи Армении Зась сказал, что "дано поручение доработать этот документ и подать его на подписание главам государств".

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Пашинян также сообщил, что на состоявшемся в среду заседании глав государств-членов ОДКБ было принято 15 решений, за исключением двух вышеупомянутых документов, отправленных на доработку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, "но мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них".

Напомним, в Ереване накануне саммита ОДКБ в среду оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела акцию протеста против организации и визита президента РФ в страну.

Темы: АрменияРосcия
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