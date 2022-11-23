На Харківщині росіяни спробували поширити свою пропаганду через радіохвилі - ОВА
Середа, 23 листопада 2022, 22:11
У Харківській області росіяни після знеструмлення спробували поширити російську пропаганду через радіохвилі.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Росіяни продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті.
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По-злочинному знеструмивши Харківщину, намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях".
Деталі: Глава ОВА закликав жителів області довіряти лише офіційній інформації і не реагувати на "жалюгідні провокації росіян".