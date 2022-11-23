На Харківщині росіяни спробували поширити свою пропаганду через радіохвилі - ОВА

У Харківській області росіяни після знеструмлення спробували поширити російську пропаганду через радіохвилі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Росіяни продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті.

По-злочинному знеструмивши Харківщину, намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях".

Деталі: Глава ОВА закликав жителів області довіряти лише офіційній інформації і не реагувати на "жалюгідні провокації росіян".