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На Харківщині росіяни спробували поширити свою пропаганду через радіохвилі - ОВА

Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 23:11

У Харківській області росіяни після знеструмлення спробували поширити російську пропаганду через радіохвилі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Росіяни продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті.

По-злочинному знеструмивши Харківщину, намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях".

Деталі: Глава ОВА закликав жителів області довіряти лише офіційній інформації і не реагувати на "жалюгідні провокації росіян".

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Теми: Харківська областьпропагандаРосія
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