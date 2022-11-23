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На Харьковщине россияне попытались распространить свою пропаганду через радиоволны - ОВА

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 23:11

В Харьковской области россияне после обесточивания попытались распространить российскую пропаганду через радиоволны.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Россияне продолжают терроризировать украинское население и на информационном фронте.

Преступно обесточив Харьковщину, пытаются распространять свои лживые пропагандистские призывы на наших радиоволнах".

Детали: Глава ОГА призвал жителей области доверять только официальной информации и не реагировать на "жалкие провокации россиян".

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Темы: Харьковская областьпропагандаРосcия
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