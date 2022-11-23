Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині віддати Україні системи Patriot
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи ПРО Patriot.
Джерело: Блащак у Twitter
Пряма мова: "Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні.
Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні.
Деталі: Наразі намецька сторона на пропозицію Блащака не відреагувала.
Після того, як у Польщі впала ракета Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити систему поблизу кордону з Україною.
Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022