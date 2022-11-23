Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині віддати Україні системи Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи ПРО Patriot.

Джерело: Блащак у Twitter

Пряма мова: "Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні.

Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні.

Деталі: Наразі намецька сторона на пропозицію Блащака не відреагувала.

Після того, як у Польщі впала ракета Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити систему поблизу кордону з Україною.

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