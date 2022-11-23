Министр обороны Польши предлагает Германии отдать Украине системы Patriot
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что попросил Германию передать Украине предложенные Польше системы ПРО Patriot.
Источник: Блащак в Twitter
Прямая речь: "После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе.
Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе.
Детали: Пока немецкая сторона на предложение Блащака не отреагировала.
После того, как в Польше упала ракета Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.
Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022