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Министр обороны Польши предлагает Германии отдать Украине системы Patriot

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 23:33
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что попросил Германию передать Украине предложенные Польше системы ПРО Patriot.

Источник: Блащак в Twitter

Прямая речь: "После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе.

Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе.

Детали: Пока немецкая сторона на предложение Блащака не отреагировала. 

После того, как в Польше упала ракета Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

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Темы: ПольшаУкраинаоружиеГермания
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