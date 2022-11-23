Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Польши предлагает Германии отдать Украине системы Patriot

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 22:33
Министр обороны Польши предлагает Германии отдать Украине системы Patriot
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что попросил Германию передать Украине предложенные Польше системы ПРО Patriot.

Источник: Блащак в Twitter

Прямая речь: "После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе.

Реклама:

Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе.

Детали: Пока немецкая сторона на предложение Блащака не отреагировала. 

После того, как в Польше упала ракета Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаоружиеГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: