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Росіяни обстрілювали три громади Сумщини, скупчення військ біля кордонів області немає

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 01:33
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У середу російські війська обстріляли три громади Сумщини, водночас ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів області немає.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Протягом дня ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади Сумщини.

По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120 мм калібру. Було 15 "прильотів" на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії (5 "прильотів"). Без руйнувань.

По Юнаківській громаді з території Росії було 5 "прильотів" із артилерії. Без постраждалих.

Також авіаатаки з Росії завдали нових ударів по критичній інфраструктурі області.

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"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає!", - підкреслив Живицький.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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