Росіяни обстрілювали три громади Сумщини, скупчення військ біля кордонів області немає
У середу російські війська обстріляли три громади Сумщини, водночас ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів області немає.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Протягом дня ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади Сумщини.
По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120 мм калібру. Було 15 "прильотів" на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.
Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії (5 "прильотів"). Без руйнувань.
По Юнаківській громаді з території Росії було 5 "прильотів" із артилерії. Без постраждалих.
Також авіаатаки з Росії завдали нових ударів по критичній інфраструктурі області.
"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає!", - підкреслив Живицький.