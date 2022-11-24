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Россияне обстреливали три громады Сумщины, скопления войск у границ области нет

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 00:33
Россияне обстреливали три громады Сумщины, скопления войск у границ области нет
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В среду российские войска обстреляли три громады Сумщины, в то же время ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ области нет.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В течение дня враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады Сумщины.

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По Середино-Будской громаде россияне били из САУ 120 мм калибра. Было 15 "прилетов" на границе. Из-за обстрела повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.

Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии (5 "прилетов"). Без разрушений.

По Юнаковской громаде с территории России было 5 "прилетов" из артиллерии. Без пострадавших.

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Также авиаатаки из России нанесли новые удары по критической инфраструктуре области.

"На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет!", - подчеркнул Живицкий.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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