Россияне обстреливали три громады Сумщины, скопления войск у границ области нет

В среду российские войска обстреляли три громады Сумщины, в то же время ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ области нет.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В течение дня враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады Сумщины.

По Середино-Будской громаде россияне били из САУ 120 мм калибра. Было 15 "прилетов" на границе. Из-за обстрела повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.

Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии (5 "прилетов"). Без разрушений.

По Юнаковской громаде с территории России было 5 "прилетов" из артиллерии. Без пострадавших.

Также авиаатаки из России нанесли новые удары по критической инфраструктуре области.

ВИДЕО ДНЯ

"На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет!", - подчеркнул Живицкий.