Россияне обстреливали три громады Сумщины, скопления войск у границ области нет
В среду российские войска обстреляли три громады Сумщины, в то же время ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ области нет.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: В течение дня враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады Сумщины.
По Середино-Будской громаде россияне били из САУ 120 мм калибра. Было 15 "прилетов" на границе. Из-за обстрела повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.
Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии (5 "прилетов"). Без разрушений.
По Юнаковской громаде с территории России было 5 "прилетов" из артиллерии. Без пострадавших.
Также авиаатаки из России нанесли новые удары по критической инфраструктуре области.
"На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет!", - подчеркнул Живицкий.