Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 06:33

Канадські військові почали проводити у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт.

Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну". 

Деталі: Ананд наголосила, що Канада "солідарна з Україною, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаПольщарозмінуваннявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

Усі новини...
Канада
Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги
"Росія несе відповідальність" – Трюдо про падіння ракети в Польщі
Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів"
Останні новини
04:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
02:57
Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter
01:51
Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції
00:59
фотоРосіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
00:25
Харків і область на 70% зі світлом – голова ОВА
00:05
Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу
23:32
Зеленський про обстріли Херсона: Це помста тих, хто програв
23:31
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи
22:59
Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров
Усі новини...