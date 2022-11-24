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Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 05:33

Канадські військові почали проводити у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт.

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Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну". 

Деталі: Ананд наголосила, що Канада "солідарна з Україною, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії".

Теми: КанадаПольщарозмінуваннявійна
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