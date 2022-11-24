Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі

Канадські військові почали проводити у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт.

Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну".

Деталі: Ананд наголосила, що Канада "солідарна з Україною, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії".

Aujourd'hui, environ 40 membres des @ForcesCanada ont commencé à enseigner le premier cours dirigé par le Canada pour les sapeurs ukrainiens en Pologne. La formation porte sur la détection, l'identification et le dégagement des explosifs et leur utilisation pour la démolition. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022