Канадские военные начали учить украинских саперов в Польше

Канадские военные начали проводить в Польше специализированный обучающий курс украинским саперам.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Прямая речь: "Сегодня около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады приступили к преподаванию первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Учеба сосредоточена на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время взрывных работ.

Эти навыки будут спасать жизнь и помогать украинцам защищать свою страну".

Детали: Ананд подчеркнула, что Канада "солидарна с Украиной, поскольку ее героические вооруженные силы продолжают бороться против незаконного и неоправданного вторжения России".

Aujourd'hui, environ 40 membres des @ForcesCanada ont commencé à enseigner le premier cours dirigé par le Canada pour les sapeurs ukrainiens en Pologne. La formation porte sur la détection, l'identification et le dégagement des explosifs et leur utilisation pour la démolition. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022