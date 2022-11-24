Канадские военные начали учить украинских саперов в Польше

Канадские военные начали проводить в Польше специализированный обучающий курс украинским саперам.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Прямая речь: "Сегодня около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады приступили к преподаванию первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Учеба сосредоточена на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время взрывных работ.

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Эти навыки будут спасать жизнь и помогать украинцам защищать свою страну".

Детали: Ананд подчеркнула, что Канада "солидарна с Украиной, поскольку ее героические вооруженные силы продолжают бороться против незаконного и неоправданного вторжения России".