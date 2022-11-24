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У Горлівці окупанти наказали пакувати вбитих "вагнерівців" без експертизи – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 08:22

В окупованій Горлівці росіяни наказали пакувати в санітарні мішки тіла найманців ПВК "Вагнер" без документування та експертизи, куди планують вивозити – невідомо.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні

Дослівно Генштаб: "Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий".

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Теми: ВагнерДонецька областьвійнаГенштаб
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