В Горловке оккупанты приказали паковать убитых "вагнеровцев" без экспертизы – Генштаб

В оккупированной Горловке россияне приказали паковать в санитарные мешки тела наемников ЧВК "Вагнер" без документирования и экспертизы, куда планируют вывозить – неизвестно.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке

Дословно Генштаб: "Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти дали указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен".

Реклама: