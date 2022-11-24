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В Горловке оккупанты приказали паковать убитых "вагнеровцев" без экспертизы – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 08:22

В оккупированной Горловке россияне приказали паковать в санитарные мешки тела наемников ЧВК "Вагнер" без документирования и экспертизы, куда планируют вывозить – неизвестно.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке

Дословно Генштаб: "Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти дали указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен".

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Темы: ВагнерДонецкая областьвойнаГенштаб
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