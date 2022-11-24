На Донеччині щільно обстріляли Мар'їнку, на Луганщині відбито всі атаки росіян – ОВА

У Донецькій області поблизу Бахмуту, Вугледару, Авдіївки та Красногорівки йдуть активні бойові дії, росіяни обстріляли Мар'їнку, у Луганській області обстріляли Макіївку, Новоселівське, Стельмахівку, Білогорівку та Площанку.

Джерело: голови ОВА про ситуацію в регіонах станом на 09:00 четверга 24 листопада

Дослівно: "Донеччина: вночі – щільний обстріл Мар'їнки та населених пунктів громади.

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Активні бойові дії поблизу Бахмуту, Вугледару, Авдіївки, Красногорівки.

Електропостачання на території області відновлено.

За минулу добу на Донеччині: 2 загиблих, 3 поранених.

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Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються та цинічно обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка та Площанка. Усі атаки ворога відбито.

Лікарні окупованої частини Луганщини знов переповнені пораненими росіянами".

Деталі: Також російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини.

За інформацією ЗСУ, ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Дніпровське, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка, та Херсон.

Через ворожі обстріли, вночі 23 листопада, в обласній лікарні від поранень помер 13-річний хлопчик. Також поранень зазнали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.

У Херсоні загинув чоловік віком 73 роки.

Триває відновлення звільненої Херсонщини. Нині в області відновлено 57 базових та 3 пересувні станції мобільного зв’язку.

Область працює над відновленням електропостачання на звільненій Херсонщині. Надходить гуманітарна допомога.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Залізничне, Степове, Малі Щербаки, Дорожнянка, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Шевченково, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське.

Надійшло 14 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді.

Люди цілі. Триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Харківщина: протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти фронтових районів області: Куп‘янський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський.

2 загиблих та 5 поранених внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів у Куп’янську.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Як зазначається, триває відновлення електро- та водопостачання, працюють "Пункти незламності".