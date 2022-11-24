В Донецкой области плотно обстреляли Марьинку, в Луганской области отражены все атаки россиян – ОВА

В Донецкой области вблизи Бахмута, Угледара, Авдеевки и Красногоровки идут активные боевые действия, россияне обстреляли Марьинку, в Луганской области обстреляли Макеевку, Новоселовское, Стельмаховку, Белогоровку и Площанку.

Источник: главы ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 четверга 24 ноября

Дословно: "Донецкая область: ночью – плотный обстрел Марьинки и населенных пунктов общины.

Активные боевые действия вблизи Бахмута, Угледара, Авдеевки, Красногоровки.

Электроснабжение на территории области возобновлено.

За минувшие сутки в Донецкой области: 2 погибших, 3 раненых.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях россияне обороняются и цинично обстреливают из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка и Площанка. Все атаки врага отражены.

ВИДЕО ДНЯ

Больницы оккупированной части Луганщины снова переполнены ранеными россиянами".

Детали: Также российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области.

По информации ВСУ, враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Белозерка, Дудчаны, Днепровское, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка и Херсон.

Из-за вражеских обстрелов ночью 23 ноября в областной больнице от ранений скончался 13-летний мальчик. Также ранения получили еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота.

В Херсоне погиб мужчина в возрасте 73 лет.

Идет восстановление освобожденной Херсонщины. В настоящее время в области восстановлено 57 базовых и 3 передвижных станции мобильной связи.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в освобожденной части Херсонской области. Поступает гуманитарная помощь.

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Значковое, Чаривне, Малиновка, Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Степное, Малые Щербаки, Дорожнянка, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Шевченково, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

Поступило 14 уведомлений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Подробная информация о последствиях уточняется.

В Днепропетровской области оккупанты снова обстреливали Никопольский район. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине.

Люди невредимы. Продолжается обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

Харьковская область: в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты фронтовых районов области: Купянский, Изюмский, Чугуевский, Харьковский.

2 погибших и 5 раненых в результате утренних обстрелов в Купянске в среду.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской.

Как отмечается, продолжается восстановление электро- и водоснабжения, работают "Пункты несокрушимости".