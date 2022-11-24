Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 10:07
скриншот

В Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Через відсутність електроживлення, оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією, та в пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове", – на кордоні з Угорщиною, не здійснюється".

Що було раніше: За даними Офісу президента, після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кордонелектроенергіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP

Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Усі новини...
кордон
Польща хоче розмістити системи ППО Patriot біля кордону з Україною
У ДТЕК заявили, що гендиректор не закликав українців їхати за кордон
За 4,5 місяці візового режиму росіянам видали 10 віз в Україну
Останні новини
08:33
Глава МЗС Британії вперше прибув до Києва, анонсував новий пакет підтримки
08:23
Окупанти випустили понад 70 снарядів по Нікопольщині
07:55
Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб
07:25
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – зведення
06:25
фотоНа Харківщині знайшли тіла двох чоловіків: ймовірно, їх розстріляли росіяни
04:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
02:57
оновлено о 5:45Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter
01:51
Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції
00:59
фотоРосіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
Усі новини...