Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика

В Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Через відсутність електроживлення, оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією, та в пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове", – на кордоні з Угорщиною, не здійснюється".

Що було раніше: За даними Офісу президента, після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.