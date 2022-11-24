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Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 09:07
Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: відсутня електрика
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В Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Через відсутність електроживлення, оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією, та в пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове", – на кордоні з Угорщиною, не здійснюється".

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Що було раніше: За даними Офісу президента, після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

Теми: кордонелектроенергіяУкраїна
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